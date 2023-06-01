ЦБ в честь Дня защиты детей выпускает памятные монеты со Смешариками

Банк России 1 июня выпускает памятные монеты, посвященные мультсериалу «Смешарики», в серии «Российская (советская) мультипликация» из драгоценного и недрагоценного металлов, сообщает пресс-служба ЦБ.



Монеты номиналом 3 рубля выпустят из серебра с цветным покрытием, монеты номиналом 25 рублей — с цветным и обычным покрытием. Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Тираж — 7 тысяч единиц.

На оборотной стороне будет расположено изображение Смешариков на фоне рельефного домика одного из героев.

Фото: cbr.ru

Банк России 5 апреля выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь юбилея первого полета женщины в космос. На оборотной стороне монеты расположены выполненные рельефом изображение портрета В.В. Терешковой в скафандре и стилизованное изображение чайки на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, звездного неба и абстрактных линий, символизирующих полет в космосе.



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Маргарита Головатенко