Великобритания отказала в выдаче виз российским делегатам для участия в мероприятии ООН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Великобритании отказалось выдавать российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН), об этом сказано в заявлении постоянного представительства России при ООН.

— Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН), проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО), — говорится в документе.

Там также уточняется, что российские делегаты были «уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы».

В постоянном представительстве России при ООН также выразили сожаление, что королевство решило «не только нарушить свои международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира IMO, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО».

В заявлении подчеркивается, что «такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого международного порядка, основанного на правилах, но никак не международного права».

В апреле текущего года произошел подобный инцидент с российскими журналистами в США, которым так и не выдали американские визы для полета с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым на Совет Безопасности в ООН.



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Илина Хакимова