Минпромторг России обновил перечень товаров для параллельного импорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минпромторг России утвердил обновленный список товаров, которые можно ввозить в страну по параллельному импорту. Об этом «РИА Новости» сообщил первый заместитель главы ведомства Василий Осьмаков.

— Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст, — сказал он.

Василий Осьмаков уточнил, что работа над списком для параллельного импорта продолжается. Новый перечень может быть подготовлен через два-три месяца.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в мае сообщал, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность отечественного рынка. Также, по его словам, страна планирует повысить пошлины по ряду позиций для обеспечения тарифной защиты локальных производителей готовой продукции.



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Айрат Назипов