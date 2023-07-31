В Арске выявили незаконный сброс нечистот в воду
В Арске выявили незаконный сброс нечистот на почву, сообщают в пресс-службе Министерства экологии Татарстана.
Жители Арска жаловались на резкий неприятный запах в микрорайоне «Питомник». В ходе проверки инспекторов выяснилось, что произошел разрыв труб, принадлежащих ООО «Арча». Сточная вода разлилась на площадь 1,4 тысячи квадратных метров.
Специалисты отобрали пробы почвы и сточной воды. В настоящее время пробы находятся в работе.
В пресс-службе также сообщили, что ООО «Арча» уже осуществляло сброс сточных вод с грубым превышением максимально допустимых значений показателей и концентраций. Тогда воду сбрасывали в Казанку.
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