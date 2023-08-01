Татарстанцы на 30% чаще стали выбирать морские курорты Краснодарского края

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поток туристов из Татарстана на морские курорты Краснодарского края увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом, к такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав онлайн‑трафик.

Как показывает big data оператора, с начала лета 70% выезжающих в Краснодарский край выбирали Сочи.

Интересно, что татарстанцы делились эмоциями от поездок суммарно 170 тысяч минут, что равно 118 суткам. Фото и видео в Сеть закачали 16 тысяч гигабайт.



Оставшиеся 30% путешественников летом отправились в Анапу, Геленджик и Новороссийск.

Несмотря на сложность маршрута до этих городов, количество приезжих из республики увеличилось на 20% с 2022 года. Суммарно туристы проговорили 80 тысяч минут и использовали на стримы, войсы и рилз 6,5 тысячи гигабайтов интернет-трафика.



Обратим внимание, что ежегодно Краснодарский край посещает более 15 миллионов человек. По оценкам экспертов, около 60% турпотока приходится на летний сезон, а средняя продолжительность отдыха составляет 12—13 дней.

Брать кредит на летний отпуск готовы лишь 3% россиян. Причем чаще всего заем для отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет — 6% среди этой возрастной категории. По их мнению, финансовые сложности не должны быть препятствием для отдыха: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни».

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Илина Хакимова