Казанцам напомнили о повышении тарифов за парковку на некоторых участках с 1 августа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани с 1 августа изменится тариф за пользование муниципальными парковками на 25 участках. На 20 из них он увеличится до 70 рублей в час, на трех — до 50 руб./час, на двух — до 100 руб./час.

Муниципальные парковки в столице Татарстана по будням работают с 08.00 до 19.00. Суббота и воскресенье — выходные дни. По ночам — с 19.00 до 8.00, а также круглосуточно в воскресные и праздничные дни плата за парковку не взимается.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет по транспорту Казани также напоминается, что муниципальная парковка с нечетной стороны ул.Мусина на участке от пересечения с ул. Сибгата Хакима до пересечения с ул. Чистопольской ликвидирована. Она состояла из 25 машино-мест.

О повышении тарифов за парковку, не менявшихся на протяжении 6 лет, в Казани объявили 17 июля. Мера коснулось улиц, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95—100 процентов. В 100 рублей в час в Казани обойдется парковка на пяти улицах в центре и на площади Свободы.



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Татьяна Демина