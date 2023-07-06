На улице Баумана в Казани предложили создать «модный квартал» и инфраструктуру для мероприятий

Владельцы заведений с улицы Баумана в Казани выступили с предложениями касательно благоустройства прилегающих территорий. Инициативы они представили мэру города Ильсуру Метшину, сообщили в исполкоме.



В числе предложений — создание «модного квартала», где казанские производители одежды смогут представить свою продукцию. Ильсур Метшин одобрил идею трансформации.

Предприниматели предложили обеспечить на главной пешеходной улице инфраструктуру для проведения мероприятий, а еще благоустроить территорию мастерской «Кот Казанский», где сейчас проводятся ремесленные мастер-классы.

Также предложено преобразовать участок улицы Кави Наджми на пересечении с улицей Баумана в творческое пространство.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня в Комитете внешнего благоустройства мэрии Казани рассказали о планах восстановления архитектурной подсветки колокольни Богоявленского собора по улице Баумана:



— Что касается колокольни Богоявления по ул. Баумана, для полного восстановления архитектурной подсветки необходимо проведение ремонтных работ по замене светового оборудования и кабельной линии. Вопрос будет рассмотрен по мере выделения финансовых средств, — указали в комитете и отметили, что замена перегоревших прожекторов проводится в рамках текущего содержания.

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Маргарита Головатенко