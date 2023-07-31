Правительство России продлило программу субсидирования судоходных компаний

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Правительство России продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.



На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены более 3 млрд рублей.

По программе государство компенсирует судоходным компаниям до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна. Корабли можно приобрести в рассрочку: это позволило компаниям выкупить более 50 судов и продолжить их безопасную эксплуатацию.

Решение направлено на поддержку судостроительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте стало известно, что ФБУ «Администрация Волжского бассейна» направит чуть более 825 тысяч рублей на обслуживание флота в навигацию 2023 года в казанском районе водных путей и судоходства. Источником финансирования стали субсидии на выполнение государственного задания.



Напомним, в январе два крупных татарстанских речных перевозчика — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» — признаны победителями конкурса на право выполнения пассажирских перевозок в этом году. Несмотря на рост пассажирского потока внутри республики, перевозчики пока не готовы приобретать новые суда для обновления собственного флота. Зато стоимость проезда речным транспортом повысится на «мизер» — в пределах 5%, утверждает челнинский перевозчик. У судоходной компании «Татфлот» тарифы вообще не пересматривали, следует из данных тарифной компании на 2023 год. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко