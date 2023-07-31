Цены на какао-бобы достигли максимума за 10 лет

Цены на какао-бобы достигли максимума за десять лет: по состоянию на 27 июля цена нью-йоркских фьючерсов на какао достигла $3500 за 1 т, сообщает Bloomberg.



В последний раз цена достигала такого высокого значения в 2011 году. Это связано с проблемами в ключевом регионе, обеспечивающем поставку какао-бобов на мировой рынок — в Западной Африке. Производство страдает от проливных дождей.

Два важных поставщика — Кот-д’Ивуар и Гана — испытывают проблемы с выращиванием продукта. Ключевые производители шоколада Lindt & Sprungli AG и Hershey Co уже предупредили о возможном росте цен.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что рост цен на какао-бобы скажется и на России, сообщают «Ведомости».

Чантурия указал, что чем больше переработанной продукции производится на территории России, тем меньше страна зависит от ценовых колебаний. Вне территории России цены на какао имеют четкую привязку к иностранной валюте, чаще всего к доллару — то есть на стоимость влияет как рост цен на сырье, так и курсовой фактор.

Цены на сладости в России, особенно на шоколад и конфеты, поднимались 1 декабря 2021 года. Так, тогда бренды «Акконд», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов» сообщили о росте цен на продукцию в диапазоне от 5 до 20%. Это было связано с увеличением цен на ингредиенты (сахар, патоку, какао, фундук), горюче-смазочные материалы и упаковку.



В марте 2022 года крупные российские торговые сети сообщали о повышении цен на кондитерские изделия на 20-30%.



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Маргарита Головатенко