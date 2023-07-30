Ушел из жизни бывший ректор КГАСУ Валерий Куприянов
В возрасте 83 лет скоропостижно скончался бывший ректор КГАСУ, профессор кафедры архитектуры, доктор технических наук Валерий Куприянов, сообщает пресс-служба университета.
— Светлая память о Куприянове Валерии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах, — сказано в сообщении.
Валерий Куприянов родился 29 июня 1940 года. С 1988 по 2008 год он был ректором КИСИ-КГАСУ и продолжал работу в университете до последних дней. Был членом-корреспондентом РААСН, заслуженным деятелем науки и техники Татарстана, почетным работником высшего образования России, заслуженным работником высшей школы РФ.
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