Сегодня в Казани дождь, гроза и до +23 градусов

В понедельник, 31 июля, в Казани ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В отдельных районах города возможна гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до 26°С.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани также ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—17 м/с.

Напомним, в выходные в Татарстане, в том числе и в Казани, наблюдался сильный ветер. В субботу в столице республики ураган повалил 165 деревьев и крупных ветвей.

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Татьяна Демина