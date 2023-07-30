В России начали эксперимент по упрощению электронной торговли с Калининградской областью

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России начали эксперимент по упрощению электронной торговли между Калининградской областью и материковой частью страны, сообщили в пресс-службе правительства.



У компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан из Калининградской области появится возможность продавать продукцию через интернет жителям материковой части России. Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года.

Вывоз товаров из региона будут оформлять по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны.

Упрощенный порядок будет применяться в случае, если стоимость товаров не превысит норму в 1 тыс. евро, вес товаров не будет больше 31 кг.

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Маргарита Головатенко