Сегодня в Казани ожидается жара и дожди
В воскресенье, 30 июля, в Казани ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и местами гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани воздух прогреется до +29—31 градусов. В восточных районах Татарстана ожидается до +34°С.
В столице республики также ожидается юго-восточный ветер порывами 6—11 м/с, местами они могут усиливаться до 19—24 м/с.
Накануне из-за шквалистого ветра были повалены 38 деревьев в разных районах республики. Также многие жители остались без электричества.
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