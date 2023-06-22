В казанских Дербышках открыли детскую городскую поликлинику №6

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В казанских Дербышках открыли детскую городскую поликлинику №6. В открытии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Это один из объектов, который был совместно с нашими федеральными коллегами реализован в республике. Их достаточно много, и, конечно же, мы искренне благодарны президенту нашей страны Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. <...> На самом деле есть за что гордиться, — сказал Минниханов.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На строительство учреждения было выделено 680 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. На открытии также присутствовали врачи и персонал поликлиники.

— Очень приятно, что сегодня детскому здравоохранению уделяется такое колоссальное внимание. Буквально каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь детям. Это и реабилитационные центры, и стационары, и сегодня поликлиника. Конечно, кардинально поменялась ситуация по помощи ребенку. Сегодня, начиная с самого рождения, ребенок уже охвачен целой массой специальных тестов, таких как для выявления врожденных наследственных заболеваний. Сегодня мы первая страна в мире, которая проводит такое количество исследований у новорожденных, — отметил Мурашко.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Поликлиника рассчитана на 180 посещений в день, учреждение будет обслуживать 11,5 тысячи детей и подростков из Дербышек и соседних поселков.

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Илина Хакимова