В лагере Алтая отравились 67 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В детском лагере «Горный орлёнок» на Алтае массово отравились дети. Как рассказали в прокуратуре региона, установлено 67 случаев отравления.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. У них выявили признаки кишечного заболевания. В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря.

По факту отравления следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на предприятии в Красногорске Московской области отравились 38 человек. Из них 31 был госпитализирован. Все они почувствовали недомогание после обеда в столовой.

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Айрат Назипов