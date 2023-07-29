В подмосковном Красногорске на предприятии отравились 38 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На предприятии в Красногорске Московской области отравились 38 человек. Из них 31 был госпитализирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

Как рассказали в прокуратуре, обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой. На месте происшествия работает Красногорский городской прокурор Сергей Молочков.

По факту отравления людей следователи возбудили уголовное дело ст.238 УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне в Минмолодежи Татарстана опровергли информацию об отравлении отдыхающих в летнем лагере «Сосновый бор» в Зеленодольском районе республики. В интернете появились публикации вожатой, где она говорила, что в еде якобы нашла червей, а некоторым отдыхающим стало плохо после обеда. Позднее она призналась, что перепутала рыбий хрящ с червяком и запаниковала.



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Айрат Назипов