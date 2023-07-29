Президент Буркина-Фасо поддержал Россию в вопросе спецоперации

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что народ его страны поддерживает россиян, которые в настоящее время ведут специальную военную операцию на Украине. Такие слова он произнес на встрече с Владимиром Путиным.

— Сейчас Россия ведет специальную военную операцию, и будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство, — передает его высказывания RT.

В свою очередь, глава российского государства анонсировал открытие посольства в Буркина-Фасо. Оно было закрыто в 1992 году.

На днях Владимир Путин оценил важность поддержки спецоперации со стороны КНДР. Он считает, что позиция руководства Северной Кореи помогает Москве и Пхеньяну противостоять политике коллективного Запада.



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Айрат Назипов