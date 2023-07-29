С начала года татарстанцы оставили чуть меньше 5 тысяч обращений по программе «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала 2023 года татарстанцы оставили 4 871 обращение в связи с реализацией программы «Наш двор». За последние две недели поступило 383 обращения, рассказала на совещании в Доме правительства республики руководитель фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Чаще всего жители жалуются на складирование строительного мусора и повреждение асфальта. Еще спикер рассказала о ситуации в Арске, где не был выполнен отвод воды от входной группы в подъезд.

Директор фонда сообщила, что по республике ведется мониторинг проделанных работ с выездом на место. В ближайшее время запланированы выезды с 29 июля по 11 августа.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Напомним, дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане завершены в 476 дворах многоквартирных жилых домов. Еще в 369 дворах работы еще продолжаются.



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Айрат Назипов