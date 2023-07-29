В Татарстане дорожные работы завершили в 476 дворах

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане завершены в 476 дворах многоквартирных жилых домов. Еще в 369 дворах работы еще продолжаются, рассказала на совещании в Доме правительства республики руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Она уточнила, что средний процент выполнения дорожных работ в рамках программы «Наш двор» составляет 76%. Так, в 27 районах работы завершены более чем на 70%. Еще 7 районов демонстрируют менее 70% выполнения. Аксубаевский, Апастовский, Черемшанский полностью выполнили норму.

Работы по монтажу наружного освещения выполнены по республике на 73%. Динамика за последние две недели составила 10%.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Работы по установке детского, уличного и спортивного оборудования выполнены на 58%. При этом в 38% дворов в рамках программы установка оборудования завершена, сообщила Зиннатуллина.

Неделю назад в Советском районе Казани план работ по республиканской программе «Наш двор» на 2023 год был выполнен почти на 70%, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани на — 58%.



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Айрат Назипов