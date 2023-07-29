В Роспотребнадзоре исключили риски распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила риски распространения холеры на территории России. Так, она отреагировала на сообщения о том, что в Тамбовской области госпитализировали иностранца с подозрением на заболевание.

— Мы поэтапно снимаем все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространение холеры. И мы не допустили распространения, — цитирует ее ТАСС.

По ее рассказам, система эпидемического надзора, органы власти Тамбовской области и все службы в этой ситуации сработали на высоком уровне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце марта всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий. В организации отметили, что из 24 государств продолжают поступать сообщения о новых случаях заболевания.

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Айрат Назипов