Минздрав предложил открыть филиалы российских медвузов в странах Африки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство здравоохранения России проработает вопрос создания филиалов российских медицинских вузов в странах Африки. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

— В данном направлении надо прежде всего четко изучить наличие материальной базы, педагогов. Потому что, чтобы создать институт, это огромное количество лабораторий, процесс энергоемкий, — сказал он в беседе с ТАСС.

Министр подчеркнул, что в медвузах обучаются шесть лет. Поэтому в этом вопросе требуется хорошая клиническая база для подготовки специалистов. Также должны быть технологии, чтобы врачи получали современное образование.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казанский федеральный университет откроет филиал в Египте. В рамках первого набора туда планируют принять 300 студентов уже до конца года.



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Айрат Назипов