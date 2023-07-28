Полпред Татарстана в России обсудил с командующим Черноморского флота вопросы взаимодействия

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Полномочный представитель Татарстана в России Рамиль Ахметшин провел встречу с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым. Во встрече также приняли участие мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия республики с Черноморским флотом, сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась в преддверии Дня Военно-морского флота в Севастополе. Равиль Ахметшин вручил командованию памятные медали к 100-летию генерала армии М.А. Гареева.

Между несколькими районами республики и воинскими частями (военными кораблями) Черноморского флота действуют шефские соглашения. Это город Набережные Челны, Алексеевский, Мензелинский и другие районы. Из Татарстана ежегодно на Черноморский флот призывается около 400 человек.

Дружественные отношения Челнов с Черноморским флотом начались в 2006 году. В январе 2018 года один из больших ракетных катеров флота получил название «Набережные Челны». Сейчас он входит в состав 41-й бригады ракетных катеров.

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Айрат Назипов