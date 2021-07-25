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Мэр Челнов в Севастополе поздравил с Днем ВМФ призывников из автограда

14:13, 25.07.2021
Мэр Челнов в Севастополе поздравил с Днем ВМФ призывников из автограда
Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с полномочным представителем Татарстана в РФ Равилем Ахметшиным в Севастополе поздравили с Днем Военно-Морского флота призывников из Набережных Челнов и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Он встретился с командующим Черноморским флотом адмиралом Игорем Осиповым и посетил воинские части, где несут службу челнинцы.

Фото: nabchelny.ru

Дружественные отношения Челнов с Черноморским флотом начались в 2006 году. В январе 2018 года один из больших ракетных катеров флота получил название «Набережные Челны». Сейчас он входит в состав 41-й бригады ракетных катеров.

Сегодня в России проходят торжественные военно-морские парады в честь дня ВМФ. В них принимают участие 13 татарстанских кораблей, причем четыре из них задействованы в главном военно-морском параде страны — в Санкт-Петербурге.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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