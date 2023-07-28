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В Казани будут судить женщину за вовлечение своих четверых детей в попрошайничество

14:29, 28.07.2023 1
В Казани будут судить женщину за вовлечение своих четверых детей в попрошайничество
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани будут судить 30-летнюю местную жительницу, которую обвиняют по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, совершенное родителем). Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

В обвинении сказано, что с декабря 2021 года по февраль 2023-го женщина систематически вовлекала своих четверых несовершеннолетних детей в занятие попрошайничеством.

Свою вину обвиняемая признала. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне «Реальное время» писало о планах Следкома возобновить предварительное следствие по делу об эксплуатации рабов-попрошаек в Казани. В преступлении заподозрили жителей Молдовы.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:01
    рынок попрошаек не резиновый,за место платить надо.
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