Лениногорск отсудил у Бугульмы базу отдыха на Карабашском водохранилище

Фото: скриншот realnoevremya.ru фото в аккаунте базы vk.com/druzbakarabash

Базу отдыха в Бугульминском районе обслуживал Лениногорск

Как выяснило «Реальное время», Лениногорский район потребовал от коллег из Бугульмы признать его право собственности на несколько объектов недвижимости на берегу Карабашского водохранилища. Судя по кадастровому номеру участка — на территории базы отдыха «Дружба», где отдыхают преимущественно нефтяники и их семьи.

Речь идет о четырех корпусах базы, административном здании, медпункте, гостевом доме и столовой. При этом само учреждение находится в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района, в 40 км от Альметьевска. К услугам гостей здесь предлагают летнюю веранду, кухню для готовки, беседки с мангалами, игровые и волейбольные площадки для детей, а также стандартные летние домики, номера в одно-, двухэтажных корпусах и шестиместный дом на воде с кухней, гостиной, бильярдной, сауной и тремя спальнями.

К услугам гостей здесь предлагают стандартные летние домики, номера в корпусах и дом на воде. скриншот realnoevremya.ru фото в аккаунте базы vk.com/druzbakarabash

Как следует из истории основания места отдыха, в 1993 году распоряжением администрации Лениногорского района и г. Лениногорска для укрепления материально-технической базы детско-юношеской спортивной школы, улучшения организации летнего отдыха детей ЛЗЖБИ закрепили как шефствующую организацию за ДЮСШ-1. В 2018 году на этой базе было создано лениногорское муниципальное оздоровительно-досуговое учреждение «Олимпия», к которому перешли 1,2 га земли с разрешенным использованием «туристическое обслуживание». В 2020 году лениногорский отдел Росреестра сообщил об отсутствии актуальной записи о регистрации права собственности на спорные корпуса базы отдыха.

База отдыха и детский лагерь

Как выяснилось в ходе спора между муниципалитетами, с 2005 года Лениногорский исполком открыто владеет и пользуется объектами недвижимости, а лагерь «Олимпия» исправно платил налоги за землю и имущество.



Как следует из истории основания места отдыха, в 1993 году для организации летнего отдыха детей ЛЗЖБИ взял шефство над ДЮСШ-1. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таким образом, за Лениногорским районом закрепилось право приобретательной давности. Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что с момента приобретения спорных объектов недвижимости на протяжении более 15 лет муниципалитет несет бремя собственника, добросовестно, открыто и непрерывно владеет объектами недвижимости, которые содержатся в технически исправном состоянии и постоянно эксплуатируются.

— Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации, — указал и закрепил право собственности на корпуса базы за Лениногорским районом суд.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева