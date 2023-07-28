Власти Сейшел хотят увеличить число авиарейсов в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд обратился к российским властям с просьбой посодействовать в увеличении количества рейсов между Россией и Сейшельскими островами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

— Мы синхронизируем направления и объемы перевозок с развитием перспективных локаций и с учетом сезонности, а региональный потенциал увязываем с развитием инфраструктуры через туристическое мастер-планирование, — рассказал глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока между странами станет действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791 574 россиянина. Это на одну тысячу процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины россиян прилетели на остров Пхукет.



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Айрат Назипов