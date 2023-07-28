В центральной районной многопрофильной больнице Нижнекамска провели мастер-класс по оказанию первой помощи

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Каждый должен прочитать Пушкина, знать Чайковского и уметь оказывать первую помощь»

В этом уверен лектор программы по «Обучению оказанию первой помощи пострадавшим» Леонид Дежурный. Председатель Российского общества первой помощи, главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор убежден: оказание первой помощи играет важную роль в жизни, а вот безразличие к чужой беде и неспособность хоть что-то сделать для пострадавшего является огромной медицинской и социальной проблемой.

Для повышения квалификации медицинских работников больниц города Нижнекамска СИБУР выступил с инициативой о проведении мастер-класса по «Обучению оказанию первой помощи пострадавшим». Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Для повышения квалификации медицинских работников больниц города Нижнекамска и Татарстана в целом, в рамках взаимного сотрудничества и формирования единого подхода к медицинскому реагированию на чрезвычайные ситуации СИБУР выступил с инициативой к Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице о проведении мастер-класса по «Обучению оказанию первой помощи пострадавшим». В медучреждении идею компании поддержали.

— Эта больница была выбрана, потому что она действительно является центральным звеном в оказании медицинской помощи работникам «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР Холдинг. И это действительно та больница, которая является главной как для города, так и для всех промышленных предприятий, которые здесь находятся. Компания СИБУР искренне благодарит сотрудников больницы за помощь, которую они оказывают нашим работникам, и когда появилась возможность, мы сразу решили организовать этот мастер-класс именно здесь, — рассказал руководитель функции медицинской безопасности компании СИБУР, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.

Обучение состояло из двух блоков: теория и практика. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Развенчание стереотипов

В понимании людей бытует убеждение, что первая помощь — это задача врача или любого другого медицинского работника. Сложившийся стереотип профессор Леонид Дежурный постарался развеять в ходе проведенного мастер-класса. Обучение состояло из двух блоков: теория и практика. Если в первой половине слушателям раскрыли основные понятия и ознакомили с изменениями в законодательстве, то во второй части все присутствующие — медицинские сестры, врачи, заведующие отделениями, руководители больницы, сотрудники IT-сектора, технических отделов и младший медицинский персонал — смогли почувствовать себя в роли прохожих, которым было необходимо оказать первую помощь… манекену.

Казалось бы, зачем подобная лекция в стенах медицинского учреждения? Но главный врач Руслан Валеев уверен: подобные лекции необходимы не только гражданам, но и медикам:

— В рутине обыденности мы понимаем, что непосредственные реанимационные мероприятия оказывают врачи-реаниматологи, врачи скорой помощи. Они все это знают и умеют. Но врачи, которые работают в поликлинике или в стационарах терапевтических отделений, далеко не всегда имеют опыт оказания именно первой помощи. Да, они занимаются своей профильной специализацией, своим направлением, но могут растеряться, неожиданно столкнувшись с такой ситуацией, могут что-то забыть. Поэтому мы с радостью поддержали подобную инициативу компании СИБУР, — отметил Руслан Валеев.

Во второй части все присутствующие смогли почувствовать себя в роли прохожих, которым было необходимо оказать первую помощь. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим». Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Опыт будем распространять на работающие с нами организации

Для СИБУРа направление «Медицинская безопасность и охрана здоровья работников» — одно из ключевых направлений. Руководство заботится о сотрудниках, стремясь максимально сохранить их здоровье и продлить профессиональное долголетие.

— Компания СИБУР очень внимательно следит за нововведениями и в законодательстве, и в развитии новых медицинских технологий. Мы не просто выполняем эти требования, но где-то работаем даже чуть на опережение. Все предприятия СИБУРа оборудованы необходимым количеством аптечек первой помощи, работники этих предприятий в обязательном порядке проходят обучение по оказанию первой помощи. Еще один из элементов оказания первой помощи, который планируется к введению в ближайшее время, — это оснащение всех предприятий автоматическими наружными дефибрилляторами и тренажерами для отработки практических навыков оказания первой помощи. Мы понимаем, что это нужно и важно, поскольку обеспечивает реализацию одного из главных принципов нашей компании — безопасность труда, — подчеркнул профессор Александр Гребенюк.

Он также отметил, что полученный дебютный опыт весьма полезен и обязательно будет ретранслирован на другие предприятия СИБУРа и партнерские организации.

Алина Зимина