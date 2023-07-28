Россия, Сирия, Турция и Иран обсуждают возможность встречи глав МИД

Вопрос новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается, но необходимо совпадение их графиков. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в российском дипведомстве.



— Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается, — заявил собеседник агентства.

Первая встреча глав МИД четырех стран состоялась в Москве 10 мая. Тогда министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.

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Елизавета Пуншева