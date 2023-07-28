Группа ТАИФ — Наилю Маганову: «Примите наши искренние поздравления с 65-летием!»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов от себя лично и от имени всей Группы ТАИФ поздравил с 65-летием генерального директора ПАО «Татнефть», председателя совета директоров АО «ТАНЕКО», председателя совета директоров Банка ЗЕНИТ, президента ХК «АК БАРС» и Федерации хоккея РТ Наиля Маганова.

«Примите наши самые теплые и искренние поздравления с вашим 65-летием! Ваша жизнь тесно связана с нефтяной отраслью. Вы прошли славный путь от оператора по исследованию скважин до главы одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Ваша трудовая биография является примером для молодых людей, мечтающих о профессиональных вершинах», — говорится в официальном поздравлении.

Отмечая богатый опыт и профессиональную мудрость Наиля Ульфатовича, Альберт Шигабутдинов также подчеркивает то, что и ПАО «Татнефть», и ее руководитель не жалеют ни времени, ни средств на благие дела: поддержку спорта, образования, науки, культуры и здравоохранения: «Человек активный, волевой, ориентирующийся в реалиях времени, и настоящий патриот, заботящийся о процветании родной земли, Вы пользуетесь колоссальным авторитетом и уважением в профессиональном сообществе Республики Татарстан и Российской Федерации! Благодаря вашему неустанному труду ПАО «Татнефть» входит в число наиболее динамично развивающихся нефтяных компаний мира, а охват реализуемых проектов впечатляет все мировое бизнес-сообщество. Вашей благотворительной деятельностью Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю российского меценатства», — подчеркивается в поздравлении.

В нем также отмечается: «Приятно, что на протяжении многих лет ПАО «Татнефть» и Группу ТАИФ связывают давние партнерские отношения. И мы уверены, что наше плодотворное сотрудничество будет и дальше развиваться на благо любимой республики и родной страны! В день Вашего юбилея позвольте поблагодарить Вас, Наиль Ульфатович, за профессиональную компетентность и активную жизненную позицию, за те невероятные усилия, которые Вы прилагаете для динамичного развития ПАО «Татнефть», для роста экономики Татарстана и России, улучшения условий жизни всех россиян!».

От себя лично и от имени многотысячного коллектива компаний Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов пожелал Наилю Маганову счастья и благополучия, крепкого здоровья и активного долголетия, позитивного настроя во всем, неиссякаемого источника энергии и сил для новых созидательных успехов и неизменной удачи во всех добрых делах и начинаниях.