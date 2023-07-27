Регина Тодоренко приняла участие в танцевальном проекте в Казани в рамках нового шоу

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео

Известная телеведущая Регина Тодоренко посетила Казань. Она приняла участие в проекте «Хэрэкэттэ — бэрэкэт» на набережной озера Кабан, рассказала «Реальному времени» заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Уточняется, что Тодоренко поучаствовала в проекте в рамках нового шоу «Русэкспресс». Его планируют показать телезрителям в октябре этого года.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орел и решка». Также ведет бьюти-шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница». В сентябре 2022 года Тодоренко попала под санкции Украины.

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Айрат Назипов