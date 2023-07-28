Россиянам рассказали, сколько денег понадобится для путешествия в Мексику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Крупная туристическая компания начала продажи туров в Мексику, Доминиканскую Республику и на Кубу и объявила цены на путевки, сообщает АТОР.



Полеты на остров Свободы возможны в двух вариантах. Прямые рейсы (один раз в две недели) — венесуэльской авиакомпании Conviasa в Гавану. В качестве альтернативы можно воспользоваться регулярным «российским» рейсом из Москвы в Варадеро. Оттуда за два часа можно доехать до Гаваны, осмотреть достопримечательности за пару дней и отправиться в Пунта-Кану или Санто-Доминго. Перелет до Доминиканы короткий — менее полутора часов.

В Мексике туристы могут выбрать одну из двух программ. Вылетев из Гаваны, они могут отправиться в экскурсионный тур. В качестве альтернативы — пляжный отдых на курорте в Канкуне или Ривьера-Майя. Перелет с Кубы в мексиканские города занимает несколько часов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость недельного тура в сентябре с перелетом в Канкун начинается от 375 тыс. рублей на двоих.

Этим летом самые крупные страховые выплаты составили: 200 тыс. рублей (по уходу из жизни в результате коронавируса), 170 тыс. рублей (инфаркт на отдыхе) и 134 тыс. рублей (перелом плечевой кости).

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Елизавета Пуншева