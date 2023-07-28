Большинство казанцев спит от 6 до 8 часов в сутки

От 6 до 8 часов в сутки спят 62% казанцев. Еще 24% проводят в кровати по 4—6 часов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

От 8 до 10 часов спят чуть меньше респондентов — всего 9%. Менее 4 часов на сон отводит 1% экономически активных граждан. Столько же опрошенных проводят в кровати более 10 часов в сутки. В среднем жители города спят по 6,6 часа.

realnoevremya.ru

Респонденты моложе 24 лет спят дольше остальных — в среднем по 7,3 часа. Родители спят меньше тех, у кого детей нет, — 6,4 против 6,9 часа в сутки соответственно.



Напомним, четверо из десяти казанских удаленных сотрудников скорее выберут увольнение, чем работу в офисе, если того потребует начальство. В случае если работодатель решит, что сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, 41% из таких работников предпочтут уволиться.

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Елизавета Пуншева