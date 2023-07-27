В Советском районе Казани появятся четыре новые улицы
В жилом массиве «Семейный» Советского района Казани появятся четыре новые улицы. Их названия закреплены постановлением исполкома города.
В новь формируемым улицам присвоены наименования «улица Елочная — Елочная урамы», «улица Гаилэ Учагы — Гаилә Учагы урамы», «улица Алтынчэч — Алтынчәч урамы» и «улица Яшел Бишек — Яшел Бишек урамы».
Управлению архитектуры и градостроительства Казани поручили включить в Государственный адресный реестр наименования соответствующих элементов улично-дорожной сети.
Новая улица появится и в Приволжском районе Казани. Ее назвали в честь советского и российского государственного деятеля генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Ивановича Демидова.
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