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В Приволжском районе Казани появится улица Николая Демидова

09:36, 27.07.2023
В Приволжском районе Казани появится улица Николая Демидова
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Приволжском районе Казани появится новая улица. Ей присвоили имя советского и российского государственного деятеля генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Ивановича Демидова.

Именоваться вновь формируемая улица будет как «улица Николая Демидова — Николай Демидов урамы». Решение закреплено постановлением исполкома Казани.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани

В апреле 2023 года стало известно, что в Приволжском районе Казани появится улица, названная в честь академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук Татарстана, казанца Вячеслава Алемасова. Она расположится недалеко от РКБ и ДРКБ.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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