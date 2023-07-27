В Приволжском районе Казани появится улица Николая Демидова
В Приволжском районе Казани появится новая улица. Ей присвоили имя советского и российского государственного деятеля генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Ивановича Демидова.
Именоваться вновь формируемая улица будет как «улица Николая Демидова — Николай Демидов урамы». Решение закреплено постановлением исполкома Казани.
В апреле 2023 года стало известно, что в Приволжском районе Казани появится улица, названная в честь академика Российской академии наук, почетного члена Академии наук Татарстана, казанца Вячеслава Алемасова. Она расположится недалеко от РКБ и ДРКБ.
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