ФРС США повысила базовую ставку до самого высокого уровня за 22 года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 5,25—5,5% годовых. Это самый высокий показатель за последние 22 года.

Как пишет RT со ссылкой на ФРС, более жесткие условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, могут оказать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию.

Ставка увеличилась в 11-й раз с начала 2022 года.

В марте международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного неделю назад. Это произошло на фоне банкротства крупнейших банков страны — Silicon Valley Bank и Signature Bank.

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Айрат Назипов