В Татарстане более чем в два раза увеличился спрос на новые китайские автомобили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за первые 6 месяцев 2023 года спрос на китайские новые автомобили возрос на 125,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

При этом значительно меньше возрос спрос на автомобили китайских брендов с пробегом. Показатель за тот период составил 37,6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается России в целом, спрос на китайские авто с пробегом в первом полугодии 2023 года вырос на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а на новые машины китайского производства — на 209,5% год к году.

Напомним, доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3 до 30%. Уточняется, что в число наиболее популярных марок таксопарков входят китайские Chery, Geely, Haval и JAC, а в первом квартале 2022 года рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault.

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Елизавета Пуншева