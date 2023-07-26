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Президент России поручил к ноябрю представить предложения о льготной ипотеке для учителей

16:26, 26.07.2023
Президент России поручил к ноябрю представить предложения о льготной ипотеке для учителей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей до 1 ноября 2023 года.

— Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам, — сказано в перечне поручений.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте этого года в Казани учителя получили 70 квартир по программе социальной ипотеки. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем. Кроме того, в доме установлены все счетчики учета воды, электроэнергии, регуляторы тепла и автоматическая система удаленного считывания данных.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование

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