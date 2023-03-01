В Казани учителя получили 70 квартир по программе социальной ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани торжественно заселили многоквартирный жилой дом, построенный за счет инвестиций Госжилфонда по программе социальной ипотеки. В нем 225 квартир, из которых 70 квартир выделены для педагогов.

— У каждого из нас есть учителя. Педагог дает основы, на которых строится будущая жизнь ребенка. Мы ценим и уважаем труд преподавателей. Ваша работа непростая, но очень востребованная и авторитетная, — отметил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем. Кроме того, в доме установлены все счетчики учета воды, электроэнергии, регуляторы тепла и автоматическая система удаленного считывания данных, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также Рустам Минниханов вручил министру образования и науки республики Ильсуру Хадиуллину сертификат на 12 тысяч ноутбуков, которые предназначены для учителей республики. В прошлом году педагогам выделили такое же количество ноутбуков.

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Айрат Назипов