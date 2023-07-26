Почти половина казанцев негативно относятся к черным зарплатам

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Негативно относятся к черным зарплатам 45% казанцев. Еще 37% согласны на нее, следует из опроса сервиса SuperJob.

Примечательно, что мужчины чаще женщин согласны на зарплату «в конверте» — 44% против 28%. Кроме того, среди горожан до 34 лет позитивно оценивают такую практику 35%, а среди респондентов старшего поколения — 40%.

Напомним, 66% россиян постоянно откладывают деньги, чтобы иметь «подушку безопасности». Она должна составлять от 6 до 12 окладов. Аналитики отмечают, что этих сумм хватит для того, чтобы поддерживать уровень жизни в случае потери работы либо проблем со здоровьем.

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Елизавета Пуншева