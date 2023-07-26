В казанском лесопарке «Лебяжье» проведут гастрофестиваль за 5,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском районе Казани в лесопарковой зоне озера Лебяжье проведут гастрономический фестиваль. На его организацию и проведение из городского бюджета готовы выделить 5,7 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Цель мероприятия, как указано в проекте контракта, — формирования новых трендов активного, здорового отдыха с развитием гастрономической культуры, организации образовательно-коммуникационной площадки для обсуждения новых направлений развития отрасли общественного питания и продвижения статуса Казани как гастрономической столицы России. Ожидается, что в нем примет участие как минимум 20 тысяч человек.



На территории лесопарка установят сцену, 50 пуфов, 30 деревянных скамеек, и 28 мобильных туалетных кабин. К работе на фестивале привлекут волонтеров, карету скорой медицинской помощи, фотографов и видеографов.

Проектом контракта также предусмотрено предоставление пяти автобусов для транспортного обслуживания. Вместимость каждого из них должна составлять от 45 до 100 человек.

На сцене представят концертную программу с авторской программой конкурсов и интерактивов и как минимум часовым выступлением хедлайнера фестиваля — популярного артиста или группу российской эстрады с шоу-программой. Запланировано также выступление вокальных и танцевальных коллективов и артистов, камерного оркестра.

Программа фестиваля включает соревнования среди поваров и рестораторов. Для него подготовят казан с печью, гриль, холодильник и чайники.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работать на фестивале будет и образовательная площадка. Перед гостями выступят спикеры, компетентные в области гастрономии, которые реализовали крупные, успешные проекты. Их будет как минимум 10.

В планах организовать выставку самозанятых и крестьянских (фермерских) хозяйств, фудкорт, водное шоу, фотозону. Специальную площадку подготовят для развлечения детей.

Чтобы попасть на фестиваль, гостям надо будет пройти через зону досмотра — металлоискатели. Общественный порядок обеспечат не менее 10 контролеров-распорядителей, в обязанности которых, в частности, входит информирование зрителей и участников о необходимости соблюдения правил поведения.

Перед мероприятием в лесопарке проведут дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию территории, а также скосят траву. Работы охватят как минимум 5 тысяч «квадратов» земли. После фестиваля проведут уборку территории с привлечением не менее 30 человек.

Гастрономический фестиваль на озера Лебяжье проходил в Казани и в 2022 году. На мероприятии установили рекорд по приготовлению 1000 кыстыбый за 10 минут.



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Татьяна Демина