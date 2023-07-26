Минэкологии Татарстана прокомментировало административное дело в отношении своего сотрудника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана прокомментировали административное дело в отношении одного из должностных лиц ведомства за якобы предоставленный не в срок ответ на жалобы гражданина. В ведомстве заверили, что рассмотрели обращение заявителя и направили ему ответ.

В пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов Татарстана «Реальному времени» сообщили, что по обращению, о котором идет речь, инспекторы Центрального территориального управления ведомства провели оперативную работу. Они своевременно выехали на указанное в нем место (около домов №38 и №38в по ул. Даурская в Казани) и отобрали пробы атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в них не выявили.



Также Минэкологии Татарстана провело проверку регистрации и отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к соответствующей категории в системе ПТО УОНВОС. В результате установлено, что природопользователь — владелец кафе «Исфара» — не выполнил обязанность по подаче заявки на постановку на госучет объектов УОНВОС в соотвествующей системе. Ему направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, обращение по вопросу санитарно-эпидемиологического надзора направили в Управление Роспотребнадзора по Татарстану по подведомственности для принятия мер в рамках полномочий.

— Таким образом обращение было полностью рассмотрено, о результатах рассмотрения сообщено заявителю, ответ был дан по системе электронного документооборота, однако на личную почту заявителя ответ был направлен позже установленного срока. Что касается общественных отношений и прав граждан — в части права на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека; недопущения необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды — они не были нарушены, и были предприняты все необходимые меры со стороны министерства, — сообщили в Минэкологии Татарстана.



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Татьяна Демина