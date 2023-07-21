В Казани установят новый памятник Карлу Марксу

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Проект памятника подготовят за 10 месяцев

Как выяснило «Реальное время», власти Казани планируют установить бюст Карла Маркса уже в этом году. Новое скульптурное изображение немецкого философа и основоположника коммунизма установят на гранитном постаменте. В настоящее время исполком города планирует потратить на разработку проектной документации по установке памятника 1,3 млн рублей.

При разработке бюста на постаменте разработчик должен учесть следующие требования:

Использовать современные технологии и материалы, методы производства работ, при этом проектные решения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами;

Предусмотреть оценку объемов строительного мусора, подлежащего вывозу, определить класс его опасности, дать рекомендации по обращению с излишками грунта;

Получить положительное заключение историко-культурной экспертизы на разработанный эскизный проект реставрации, предусматривающий восстановление первоначальной скульптурной композиции, с обоснованием его перемещения на новое место в Министерстве культуры России;

Согласовать научно-проектную документацию с Комитетом по охране объектов культурного наследия Татарстана, получить положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости.

На инженерные изыскания и разработку научно-проектной документации исполнителю тендера отводят всего 10 месяцев, а прохождение экспертизы должно занять не больше 2 месяцев.

Бюст хотели вернуть на улицу Карла Маркса

Раньше памятник Карлу Марксу стоял на пересечении улиц Петербургской (бывшей Свердлова) и Артема Айдинова. Его установили еще в 1949 году. Бюст немецкого философа стоял на постаменте из коричневато-серого полированного гранита цилиндрической формы на шестиугольном основании. На лицевой части постамента была выбита надпись, покрытая бронзовой краской: «К. Маркс».

скриншот realnoevremya.ru с сайта Центра культурного наследия Татарстана

Высота самого бюста составляла 1,4 метра, а высота постамента — 2,75 метра. Несколько лет назад памятник исчез. Как решили казанские градозащитники, он был утрачен. Однако в Комитете РТ по охране ОКН это опровергли, в ведомстве уточнили, что в 2005 году бюст демонтировали и в настоящее время он находится на хранении.

К сожалению, новую скульптуру вернуть на историческое место сейчас не представляется возможным. Как сообщал исполком города, определена другая площадка для установки памятника. Он расположится на участке рядом с домом №69б по улице Карла Маркса. Это зеленая зона между отелем «Корстон» и Варваринской церковью.

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Артур Казанцев