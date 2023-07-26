В Казани открыли мемориальные доски трем выдающимся работникам завода «Серп и молот»
В Адмиралтейской слободе в Казани открыли мемориальные доски Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву — трем выдающимся людям, работавшим на казанском заводе «Серп и молот». Именно этот завод стал родоначальником машиностроения в Казани и Татарстане.
Игорь Курчатов — гениальный советский физик-ядерщик, основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Мирсаид Рахимкулов был одним из самых активных руководителей завода «Серп и молот». Владимир Иовлев удостоен памятника как Герой Советского Союза.
Самого завода уже нет, уцелело здание цеха по ул. Клары Цеткин, 10. Открытие состоялось на фасаде этого здания. Именно здесь Игорь Курчатов трудился над созданием атомной бомбы и заложил основы отечественной ядерной науки.
Подарок городу преподнес казанский меценат Гарафутдин Хисамутдинов. Он же подарил столице Татарстана памятник «Умельцы Бишбалты», который открыли прошлым летом.
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