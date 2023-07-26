В Казани открыли мемориальные доски трем выдающимся работникам завода «Серп и молот»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Адмиралтейской слободе в Казани открыли мемориальные доски Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву — трем выдающимся людям, работавшим на казанском заводе «Серп и молот». Именно этот завод стал родоначальником машиностроения в Казани и Татарстане.



Игорь Курчатов — гениальный советский физик-ядерщик, основоположник использования ядерной энергии в мирных целях. Мирсаид Рахимкулов был одним из самых активных руководителей завода «Серп и молот». Владимир Иовлев удостоен памятника как Герой Советского Союза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самого завода уже нет, уцелело здание цеха по ул. Клары Цеткин, 10. Открытие состоялось на фасаде этого здания. Именно здесь Игорь Курчатов трудился над созданием атомной бомбы и заложил основы отечественной ядерной науки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подарок городу преподнес казанский меценат Гарафутдин Хисамутдинов. Он же подарил столице Татарстана памятник «Умельцы Бишбалты», который открыли прошлым летом.

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Маргарита Головатенко