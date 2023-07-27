До апреля 2024 года в Высокой Горе появится новая дорожно-уличная сеть

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Старые улицы украсят новый асфальт, знаки и светофоры

Как выяснило «Реальное время», до начала апреля 2024 года в татарстанском поселке Высокая Гора, который находится рядом с Казанью, выстроят абсолютно новую дорожно-уличную сеть. На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить 163,6 миллиона рублей. В ходе работ на территории населенного пункта будет обновлено большинство имеющихся дорог, а также построены новые, под которые будут выкуплены специальные земельные участки. Вместе с обновлением пешеходно-транспортной инфраструктуры будет произведено и переустройство ряда инженерных сетей. Детали — в материале «Реального времени».

Согласно проектной документации, изначально подрядчику предстоит провести работу по обновлению 15 дорожных отрезков, включая несколько проулков:

улица Трифонова — 861 метр;

улица Григория Павлова — 176 метров;

улица Георгия Яшина — 258 метров;

улица Балымовых — 260 метров;

проулок школа — 234 метра;

проулок №1 — 89 метров;

проулок №2 — 159 метров;

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

проулок №3 — 385 метров;

проулок №4 — 50 метров;

улица Межевиков — 286 метров;

улица Победы — 169 метров;

улица Тагира Биккинеева — 245 метров;

улица Хузиева — 363 метра;

улица 100 лет ТАССР — 100 метров;

улица Марии Кузнецовой — 560 метров.

В задачи исполнителя входят: укладка новой дорожной одежды, состоящей из нескольких слоев (песок, щебень, асфальтобетонные смеси), а также переустройство линий электропередач и сетей газоснабжения. Вместе с этим рабочие также установят новые дорожные знаки, светофоры, барьерные ограждения, бордюры, а также выделят пешеходные зоны и переходы.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подрядчиков для Высокой Горы искали еще в прошлом месяце

Что касается строительства новых дорог, то для реализации такого проекта для рабочих в поселке даже возведут небольшой городок. Под территорию стройки будут выкуплены 20 земельных участков, большая часть из которых находится в собственности физических лиц, часть принадлежит Высокогорскому району и еще несколько — компаниям. Их общая площадь составит 41,7 тысячи «квадратов».

Во время выполнения работ подрядчику предстоит самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, а также антитеррористической защищенности.

Вместе с этим перед началом основных работ он должен будет расчистить застраиваемую территорию от лишних деревьев, кустарников и других зарослей. Но при этом подрядчик должен соблюдать все имеющиеся экологические нормы, в том числе и ликвидировать весь строительный, а также бытовой и производственный мусор.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Заказчиком строительства дорожно-уличной сети в поселке Высокая Гора выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Это же учреждение в конце июня искало подрядчика для строительства новых дорог в населенных пунктах под Казанью. Тогда на эти цели выделялось чуть более 824,4 миллиона рублей.

Напомним, дороги точно так же планируют построить до начала апреля 2024 года:

в жилом комплексе «Усадьба Царева» в Шигалеевском сельском поселении Пестречинского района Татарстана (2,1 километра);

в коттеджном поселке «Новые Сокуры» Лаишевского района (14,7 километра);

на двух улицах поселка Высокая Гора.

Кроме того, в перечень также попал участок трассы в Высокогорском районе протяженностью 748 метров.

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Максим Кокунин