Половина россиян за последние 2 года стала реже пользоваться наличными деньгами

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В последние два года 51% россиян стали использовать наличные деньги реже, чем раньше. Еще 10% хотели бы полностью отказаться от налички в ближайшие 2 года, сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на соответствующий опрос.

При этом треть респондентов продолжают активно использовать наличные. Вовсе их не используют лишь 7%.

Предпочитает расплачиваться банковскими картами абсолютное большинство опрошенных — 80%. Еще 31%, отвечая на этот вопрос, назвали наличные, 28% — перевод по системе быстрых платежей или карте, 16% — бесконтактные платежи, в том числе по QR-коду.

Напомним, за первое полугодие жители России провели 10 тысяч операций с помощью голосового ассистента. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Елизавета Пуншева