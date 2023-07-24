Россияне стали в 3 раза чаще оплачивать сотовую связь через голосового помощника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первую половину июля россияне в три раза чаще, чем в предыдущем месяце, проводили операции по оплате сотовой связи с помощью ассистента. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на ВТБ.

— Сегодня ежемесячная аудитория голосового ассистента превышает 120 тысяч уникальных пользователей, с начала года она выросла почти в 1,5 раза, что свидетельствует о растущем доверии к голосовому каналу и повышении количества операций, — пояснила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент банка Ольга Цегельная.

За первое полугодие жители России провели 10 тысяч операций с помощью голосового ассистента. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru

Объем подобных операций превысил 100 миллионов рублей. Наиболее популярными опциями стали переводы через СБП, оплата сотового телефона и переводы между своими счетами.

Напомним, за 2022 год россияне провели 3,2 млрд цифровых операций, что превышает показатель прошлого года на 5%. Согласно исследованию, чаще всего безналичные транзакции проводят в Якутии. Доля таких операций там составила 64%.

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Елизавета Пуншева