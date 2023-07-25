В Татарстане ожидается туман, гроза и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды — сильный ветер, туман и грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, туман в Татарстане, в том числе и в Казани, возможен местами ночью и утром в среду, 26 июля. Грозы с кратковременными усилениями порывов юго-западного ветра до 15—20 м/с прогнозируются завтра днем и вечером.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, во вторник, 25 июля, в Татарстане днем и вечером возможна гроза. При ней порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с. В Казани днем наблюдался дождь.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республику вернется жара. Температуры воздуха днем будут достигать +35 градусов.



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Татьяна Демина