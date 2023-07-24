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Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 25 июля

13:37, 24.07.2023
Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 25 июля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, во вторник, 25 июля, ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Гроза местами возможна завтра днем и вечером. При ней порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сильный дождь и гроза в Татарстане ожидаются и в понедельник, 24 июля. Локально возможен град. Порывы ветра могут усиливаться до 17—22 м/с.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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