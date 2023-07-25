Для ГБУ «Безопасность дорожного движения» в Казани закупят два НЕФАЗа за 21,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для ГБУ «Безопасность дорожного движения» в Казани закупят два НЕФАЗа, их общая стоимость составит 21,8 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Закупить планируют два автобуса для междугородних перевозок (класс II) — НЕФАЗ 5299 00000-17-52 или эквивалент. Обязательные требования к транспорту — год выпуска не ранее 2023 года, общая пассажировместимость — не менее 73 человек, механическая коробка передач и дизельный двигатель.



Заявки принимаются до 2 августа, подрядчика определят спустя два дня, 4 августа. Контракт необходимо выполнить до конца этого года.

В июне сообщалось, что исполком Альметьевского района Татарстана намерен купить шесть автобусов НЕФАЗ за 65,6 млн рублей. Каждая единица транспорта стоит чуть меньше 11 млн рублей.

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Маргарита Головатенко