Финансист рассказала о возможности «докупить» стаж для пенсии

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В случае если россиянин сталкивается с проблемой нехватки пенсионных баллов или небольшого рабочего стажа при назначении пенсии, стаж можно «докупить». Об этом рассказала эксперт центра финграмотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко.

По ее словам, можно самостоятельно перечислить добровольные страховые взносы, передают «Известия Мордовии». Дайнеко уточнила, что распространяется такое правило только на обычный страховой стаж. Специальный же, например «северный», купить не выйдет.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Она также подчеркнула, что оплатить можно лишь один год. На данный момент минимальная сумма взноса для покупки года стажа составляет 42 878 (1,02 балла), а максимальная — 343 031 рубль (8,13 балла).

Согласно данным Росстата, средний размер пенсий в мае в России составил 19 462 рубля, что на 14,6% выше по сравнению с маем прошлого года. В мае 2022 года средний размер назначенных пенсий составил 16 976 рублей, а в апреле 2023 года — 19 435 рублей.

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Елизавета Пуншева